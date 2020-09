Il trapper Gallagher è stato denunciato: avrebbe rubato un furgone Bartolini

Guai in vista per il trapper Gallagher, all’anagrafe Gabriele Magi: il ragazzo (23 anni) è stato denunciato per furto dalla Polizia Postale di Latina. Il giovane è accusato di aver rubato un furgone della società di spedizione Bartolini per fare un video e poi pubblicarlo su YouTube (video poi rimosso). Al momento le indagini degli investigatori di Latina sono ancora in corso, Magi non ha rilasciato nessuna dichiarazione o commentato la vicenda. Gallagher non è nuovo alle cronache giudiziarie. Il ragazzo è stato condannato insieme all’amico trapper Gianmarco ‘Traffik’ Fagà, a due anni e tre mesi per aver derubato – lo scorso 23 febbraio vicino alla stazione Termini – alcuni fan e picchiato un uomo bengalese.

