Tragedia in autostrada: operaio travolto e ucciso da un automezzo pesante sull’A14

Un operaio 38enne ha perso la vita questa notte dopo essere stato travolto da un mezzo pesante mentre svolgeva dei lavori per una ditta appaltatrice sulla A14 Bologna-Taranto. L’incidente si è verificato poco prima delle 2 all’altezza del km 548 nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione Bari. Inutili i i soccorsi di meccanici e operatori sanitari. Secondo quanto riportano le agenzie, il tratto è stato chiuso per consentire agli operatori della Polizia stradale e della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia ed è stato riaperto poco dopo le 7.30. Per il segretario generale della Fillea Cgil di Capitanata, sentito da Il Fatto, “c’è un evidente problema di sicurezza nei cantieri autostradali della A14 in provincia di Foggia: due infortuni mortali in pochi mesi nello stesso tratto non posso essere solo addebitati a fatalità.”