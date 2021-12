TPI al secondo posto tra i 10 siti più affidabili del 2021 secondo NewsGuard

TPI è tra i dieci siti più affidabili del 2021 secondo la classifica stilata da NewsGuard, il sistema che analizza la credibilità e la trasparenza dei siti d’informazione, che piazza al secondo posto il nostro quotidiano online fondato e diretto da Giulio Gambino.

NewsGuard si serve di un team di giornalisti e professionisti dell’informazione, i quali analizzano e valutano la credibilità dei siti che pubblicano notizie sulla base di nove criteri giornalistici.

In base al rispetto o meno di questi criteri, ad ogni sito viene attribuita una valutazione verde o rossa, che ne indica l’attendibilità.

Nel report del 2021, TPI si è classificato al secondo posto per engagement e affidabilità, preceduto da Open e prima de Il Sole 24 Ore.

“Tra il 5% circa dei siti in lingua italiana che hanno ottenuto un punteggio pieno nell’analisi di NewsGuard, questi 10 hanno ricevuto il maggior engagement sui social media nel 2021” si legge nel report in cui vengono elencati i 10 siti italiani più affidabili.

“Nell’anno 2020 – si legge nel report – si è assistito alla diffusione di una quantità tale di informazioni false in tema di salute che l’Organizzazione mondiale della sanità ha coniato un termine specifico per descrivere il fenomeno: ‘infodemia’. Nel 2021, l’infodemia ha continuato a infuriare. Mentre iniziava, nei primi mesi dell’anno, la distribuzione su larga scala dei vaccini contro il Covid-19, internet e i feed dei social media sono stati sommersi di notizie false, fuorvianti o non comprovate, che mettevano in dubbio l’efficacia dei vaccini e promuovevano cure la cui efficacia non è mai stata provata. Più di recente, si sono moltiplicate le informazioni false sulle elezioni tedesche e sulla politica europea, mentre teorie del complotto sulle elezioni presidenziali statunitensi continuano a circolare nei siti americani ed europei”.

I criteri di valutazione di NewsGuard

La classifica annuale, come detto, è stata stilata attraverso nove criteri di valutazione, a ciascuno dei quali viene assegnato un certo numero di punti, per un totale di 100.

Un sito con un punteggio uguale o superiore a 60 viene considerato verde. Un sito con un punteggio inferiore a 60 viene considerato rosso.

Per risultare credibile e affidabile, secondo NewsGuard, un sito deve rispettare i seguenti criteri: