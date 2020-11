“Signora, usi le dita per il suo piacere, non per scrivere”: il commento sessista del consigliere leghista

“Signora deduco che lei non ha seguito il mio consiglio dell’altra sera, usare le sue dita per il suo piacere personale….”. La frase shock e sessista arriva dal consigliere comunale leghista di Tortona, Niccolò Castellini. Destinataria la signora Anna Maria Sciutto, colpevole di aver criticato un post del sindaco Federico Chiodi. La discussione era nata su di un gruppo Facebook di nome “Tortonesi” dove il primo cittadino aveva postato la richiesta fatta alla regione sull’ospedale di Tortona destinato a diventare Covid Hospital.

La richiesta del sindaco era che l’ospedale riservasse dei posti letto anche per i pazienti tortonesi. La signora aveva ricordato che negli ospedali non si possono riservare i posti come “si fa nelle balere con gli amici”, da lì si è aperto il dibattito ed è arrivato il commento sessista che non è rimasto l’unico del giovane consigliere comunale.

Potrebbero interessarti Campania, De Luca conferma stop a lezioni in aula e mobilità Viterbo, viola la quarantena per partecipare all’asta del Fantacalcio: contagiati i partecipanti Ospedale di Rieti, dopo la denuncia di TPI anche il sindaco costretto ad ammettere: “Tamponi nel caos”