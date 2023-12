Torino, svolta nelle indagini per la morte sul lavoro: fermato per omicidio collega dell’operaio morto

Era stata prima attribuita a un incidente sul lavoro, mentre ora si indaga per omicidio preterintenzionale. Svolta nelle indagini sulla morte di un operaio precipitato lo scorso 14 dicembre da un’impalcatura in un cantiere di Torino. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un collega della vittima, sospettato di omicidio preterintenzionale.

Il giorno dell’incidente la vittima non era andata a lavoro per una leggera indisposizione, ma si era recata al cantiere solo nel pomeriggio per salutare due colleghi. Poco dopo essere arrivato sul posto, l’uomo è caduto dalla rampa di scale dello stabile, che l’impresa per cui lavorava sta ristrutturando. È stato soccorso immediatamente e portato in condizioni gravissime in ospedale, dove è morto dopo una notte di agonia.

Nel corso delle indagini l’ipotesi di un incidente ha convinto sempre meno i carabinieri, che hanno raccolto dai presenti dichiarazioni contrastanti. Dagli elementi raccolti sembra che sia scoppiata una lite per futili motivi tra l’uomo e un suo collega trentenne, al termine della quale la vittima sarebbe stato spinto giù dalla rampa di scale. Il sospettato è stato sottoposto a fermo.