Torino, 62enne minaccia i cassieri della banca a colpi di tosse: “I soldi o vi contagio con il Covid”

Torino, rapina una banca minacciando contagio

Un uomo ha minacciato i cassieri di una banca di consegnargli i soldi aggiungendo che li avrebbe contagiati con il Coronavirus. La vicenda è avvenuta nella periferia nord di Torino, dove un 62enne per riuscire a portare a termine la rapina ha persino simulato alcuni colpi di tosse. L’uomo è riuscito a farsi consegnare dai commessi dell’istituto bancario denaro contante per 4200 euro ed è poi fuggito. La polizia è riuscita a identificarlo grazie alla descrizione fornita dai testimoni. Il 62enne, residente nei pressi della banca, era stato arrestato lo scorso dicembre per una rapina in un supermercato. Nella sua abitazione gli agenti della squadra mobile hanno trovano la refurtiva, il materiale utilizzato per travestirsi, una pistola giocattolo, due paia di manette.

