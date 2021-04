Torino, pensionato uccide moglie, figlio disabile e i proprietari di casa, poi tenta il suicidio

Ha sparato e ucciso moglie e figlio e i due proprietari di casa all’interno della propria abitazione e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo a Rivarolo Canavese, paese in provincia di Torino, intorno alle 3.15 circa di questa notte. I carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno trovato i cadaveri delle 4 persone uccise dai colpi esplosi da un inquilino dello stabile, un pensionato che ha tentato di togliersi la vita sparandosi al volto mentre carabinieri e vigili del fuoco entravano nell’abitazione da una finestra.

L’uomo è rimasto gravemente ferito. Le vittime sono la moglie e un figlio disabile dell’assassino, e una coppia di anziani coniugi, proprietari dell’appartamento, che abitavano in un’altra casa al piano di sopra. Il killer aveva una pistola di proprietà regolarmente detenuta. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Torino in gravi condizioni. Ancora non chiaro il movente del folle gesto.

