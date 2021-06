Una ragazza di 18 anni ha salvato la madre dalle violenze del padre chiudendo il genitore sul balcone. La giovane ha chiamato i carabinieri facendolo arrestare. La vicenda è avvenuta a Nichelino, nella città metropolitana di Torino. L’aggressione è iniziata, martedì sera, all’ora di cena, quando l’uomo, egiziano, 65 anni ha rovesciato il tavolo con tutta la cena e ha colpito la moglie, marocchina, 49 anni, in faccia con un piatto pieno di cibo procurandole una ferita sullo zigomo piuttosto profonda.

La figlia a quel punto è intervenuta tirando via la madre e riuscendo a spingere il padre verso il balcone richiudendo subito dopo la porta finestra dietro. “Se non mi apri spacco tutto”, ha minacciato il genitore che nel frattempo aveva preso un martello da lavoro che i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno poi trovato sul tavolo del terrazzo. Lo riporta Repubblica.

Gli uomini dell’Arma hanno raggiunta la 18enne, che vive con la madre, il padre e il fratello di 15 anni. “Più volte mio padre ha colpito anche me quando cercavo di difenderla – ha detto la ragazza – minacciava anche mio fratello che spesso ha assistito a questi episodi. Diceva che ci avrebbe lasciati tutti in mezzo alla strada”. Le violenze in casa andavano avanti da un paio di anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti.