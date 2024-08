Torino, lascia la figlia di 3 anni da sola a casa: madre arrestata

A Torino una donna di 40 anni è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore per aver lasciato la figlia di e anni da sola in casa per oltre un’ora.

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, la donna, di origine peruviana, si è giustificata dicendo di essersi allontanata per una commissione mentre la bambina dormiva. “Non pensavo che si sarebbe svegliata”, ha spiegato.

Ma la piccola evidentemente si è svegliata. Sentendo il suo pianto inconsolabile, i vicini di casa hanno allertato il 112.

Al suo rientro a casa, la madre ha trovato i Carabinieri che la aspettavano e l’hanno arrestata.

