Torino, bambina di 3 anni precipita dal balcone e muore: madre e compagno interrogati in questura

Una bambina di tre anni è morta questa mattina dopo essere precipitata dal quarto piano di un edificio in via Milano, a Torino, intorno alle 21.45 di ieri sera. Arrivata in ospedale, i neurochirurghi dell’ospedale Regina Margherita l’hanno operata. Aveva riportato diverse lesioni, traumi al cranio e al torace, le condizioni era apparse sin da subito disperate. E nonostante i tentativi dei sanitari per salvarle la vita, la piccola non ce l’ha fatta.

Nella notte, in Questura, gli inquirenti hanno ascoltato la mamma della bambina, il compagno della donna, un amico di questo e alcuni testimoni. A dare l’allarme, dopo aver sentito dei rumori, è stata la titolare di una vicina panetteria che aveva da poco aperto il suo laboratorio.

Secondo le prime informazioni, la piccola viveva con la mamma, italiana di 41 anni, ma nell’appartamento accanto ieri sarebbe stato presente anche il patrigno, marocchino di 32 anni, che abitava in quell’alloggio. Quest’ultimo era ubriaco e avrebbe iniziato a inveire contro i poliziotti al loro arrivo. L’uomo in stato alterato avrebbe gridato: “È mia figlia, mia figlia è in coma, voglio una sigaretta”, e ancora: “Le leggi italiane fanno schifo, io sono stato in carcere”, come riportato da Repubblica. Avrebbe poi sputato contro gli agenti.

La polizia, che indaga sul caso, ha ascoltato la donna e il compagno separatamente per ricostruire la dinamica e per capire chi fosse presente in casa al momento della caduta. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Valentina Sellaroli.