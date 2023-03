Si pizzicano forte la guancia e mostrano i segni su TikTok: nuova challenge autolesionista della “cicatrice francese”

Una nuova challenge autolesionista spopola su TikTok e mette in allarme le autorità: si tratta della “cicatrice francese”, un trend nato appunto oltralpe che prevede il darsi forti pizzicotti in volto fino a lasciarsi un segno, per poi riprendersi e postare il tutto sul popolare social cinese.

L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla piattaforma, e la Guardia di Finanza ha eseguito un’ispezione nella sede italiana del colosso digitale. Secondo l’Autorità mancano adeguati sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati e non avviene – come invece dovrebbe stando alle Linee guida interne – la rimozione di video pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta.

La nuova challenge – sottolinea in un alert la Polizia Postale – sta diventando molto popolare anche in Italia: “La sfida consiste nel procurarsi uno o più ematomi sullo zigomo stringendo con forza la cute tra le dita, sino a lasciare un segno livido evidente. L’intento è quello di assumere un aspetto più rude e temerario, mostrando i segni di una fittizia colluttazione”. Gli effetti di questi danni possono durare anche per settimane e avere conseguenze sulla pelle se il gesto viene ripetuto più volte.

Con una semplice ricerca nel motore interno di TikTok è già possibile trovare online decine di video in cui ragazzi e ragazze giovanissimi mostrano tronfi le loro finte cicatrici. Alcuni casi sono stati segnalati in alcuni istituti scolastici, a Verona e Bologna.