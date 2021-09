Da questa mattina è possibile accedere all’agognata graduatoria per il test di ingresso alla facoltà di Medicina. Dalle 7 di questa mattina infatti, sul sito di universitaly, nella propria area personale si può consultare le graduatoria di merito nominativa emessa dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Una volta fatto accesso alla pagina personale, gli studenti troveranno al fianco del proprio nome quattro possibili alternative: assegnato, prenotato, in attesa, fine posti.

Dopo la bufera sul test – al quale hanno preso parte 76mila diplomati – le cui domande per molti sono risultate ambigue o sbagliate, è stata finalmente pubblicato l’elenco degli ammessi al corso di laurea. Il punteggio più alto fra i 55.116 candidati (82,4) è stato registrato in una prova per l’ingresso all’Università degli studi di Insubria Varese-Como, secondo la graduatoria stilata dal sito di Testbusters, che ha riordinato tutti i risultati anonimi (con l’indicazione solo del codice etichetta dello studente) suddivisi per singolo ateneo, pubblicati dal ministero dell’Università e della ricerca.

Nel caso dell “assegnato”, lo studente dovrà preoccuparsi di immatricolarsi entro 4 giorni dalla comunicazione. Nel caso non dovesse farlo, sarà considerato come rinunciatario e quindi verrà escluso dalle graduatorie. Chi risulta “prenotato”, invece, ha comunque la possibilità di immatricolarsi nella sede in cui è stato assegnato, oppure, in alternativa, può aspettare, sperando in uno scorrimento della graduatoria, per provare magari a entrare in una delle sedi messe tra le preferenze La seconda data utile per chi è in attesa di un posto vacante è il 6 ottobre, quando inizierà il nuovo scorrimento della graduatoria pubblicata oggi.

In graduatoria compariranno anche le diciture “in attesa”, per chi può scalare a prenotato, e “fine posti”, ovvero chi ha segnato i punteggi più bassi: per chi volesse scalare, è richiesto di confermare l’interesse in graduatoria.