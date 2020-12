Ristori Quater, Tasse e un’Italia blindata

Cosa ne sarà degli imprenditori Italiani alla luce del Decreto Ristori Quater e della crisi economica al tempo del Covid? Nel salotto virtuale di Carlo Carmine, il Difensore Patrimoniale e tre volte autore BestSeller Amazon con “Liberati da Equitalia” (giunto alla terza edizione), “Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust” e “Da Professionista a Imprenditore”, il direttore di TPI.it Giulio Gambino sarà super ospite di un talk show fatto da imprenditori e rivolto agli imprenditori, con l’obiettivo di fare il punto sul rinvio delle tasse, sull’ipotetica Rottamazione Quater e sulle decisioni che il Governo sta prendendo in queste ore e che coinvolgeranno tutta la popolazione in un periodo natalizio del tutto anomalo. Non mancherà il commento alla possibile patrimoniale in arrivo e al piano cashless e cashback in avvio proprio nelle prossime ore che promettono di restituire un “Grande Fratello Fiscale” con protagonisti tutti gli imprenditori italiani.

Durante la Puntata l’avvocato Simone Forte, founder di CFC Legal, ospite fisso della trasmissione, farà il punto sulle rate rinviate della Rottamazione Ter e sulle prospettive legate alla “Nuova Rateizzazione”. Spazio anche alla possibile Rottamazione Quater che il Governo sta per mettere in campo.

“L’Italia al tempo di Covid – precisa Carlo Carmine – è un continuo rinviare di imposte e versamenti mai come prima nella storia. Tra Codici Ateco, accessi a contributi limitati da una esatta percentuale di perdita di fatturato, banchi a rotelle e bonus babysitter, quel che sembra consumarsi è l’ennesimo dimenticarsi dell’Italia che Imprende, che suda ogni giorno per pagare gli stipendi e le fatture, che è motore della nostra nazione oltre ogni colore politico e sociale. “Eppure questo lo si dimentica e si lascia spazio al dilagare di città e società morte, con una politica volutamente distratta a quella che è l’economia reale di chi fa impresa. Con un’aggravante: sappiamo benissimo che al primo giorno utile, tutti gli imprenditori, salvo coloro che stanno sfruttando questo tempo per gestire le proprie situazioni fiscali e patrimoniali, si troveranno dinanzi a uno tsunami fiscale fatto di intimazioni di pagamento, ipoteche, pignoramenti e avvisi di accertamento da parte del Fisco. E, purtroppo, questo è quanto ha già condiviso, in audizione al Senato poco più di un mese fa, Ernesto Maria Ruffini, Direttore di Agenzia delle Entrate”.

Rigorosamente in Live YouTube e Facebook, la puntata si chiuderà con l’intervento di Francesca Caon, direttrice della rivista Luxury ed esperta in Pubbliche Relazioni, che svela l’importanza delle pubbliche relazione per rilanciare il tuo business.

