Piatti e pentole accumulati nel lavandino, disordine ovunque e mozziconi di sigaretta in un posacenere lasciato sul tavolo della cucina: sono le immagini della mansarda dove Tatiana Tramacere, la ragazza 27enne che si riteneva scomparsa, si è nascosta per 11 giorni. A diffonderle in esclusiva è stato il Tg1 sui suoi canali social. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto la giovane ad allontanarsi spontaneamente dalla sua abitazione per nascondersi da Dragos-Ioan Gheormescu, un ragazzo con il quale, secondo quanto scoperto dai carabinieri, aveva una relazione. “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa” ha dichiarato Dragos. Una versione confermata dalla stessa ragazza che, dopo alcuni controlli in ospedale, è tornata a casa dai suoi familiari.

Ecco la mansarda dove è stata ritrovata #Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a #Nardò.

Era nella casa dell'operaio che ora dice: "ha organizzato tutto lei, si è fidata di me". #Tg1

Alla stampa, poi, il ragazzo ha dichiarato: “Il forte sentimento di affetto reciproco che si è consolidato con la convivenza di questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze derivanti da questa nostra avventura che, ripeto, era di comune accordo”. Interpellato dai giornalisti, invece, il fratello di Tatiana, Vladimir, ha affermato: “La cosa fondamentale nelle prossime giornate è stare vicino a mia sorella, senza stressarla, senza fare troppe domande, deve essere lei che se la deve sentire perché non dobbiamo pressarla e spaventarla. Dobbiamo riuscire a capire fisicamente e psicologicamente se sta bene. Poi, a tempo debito, si potrà tornare alla vita di ogni giorno. Gli investigatori stanno facendo il loro dovere per capire nello specifico cosa sia successo. Faranno le loro indagini e ricerche per comprendere cosa effettivamente sia successo in quella mansarda”.