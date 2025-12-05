Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario, l’amico: “È stata lei ad organizzare tutto”

Nessuna scomparsa né tantomeno sequestro: Tatiana Tramacere ha confessato di essersi allontanata volontariamente dalla sua abitazione, nascondendosi nella casa dell’amico Dragos. È il sorprendente epilogo di una vicenda che per giorni ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. La 27enne, della quale non si avevano notizie dal 24 novembre scorso, è stata ritrovata nella serata di giovedì 4 dicembre in una mansarda alla quale si accede dall’appartamento di Dragos-Ioan Gheormescu a Nardò, in provincia di Lecce. E lo stesso operaio rumeno ha confermato agli inquirenti: “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”.

Una versione confermata dalla stessa ragazza che, dopo alcuni controlli in ospedale, è tornata a casa dai suoi familiari. Dragos, inoltre, avrebbe anche rivelato di aver tentato di convincere Tatiana a uscire allo scoperto visto il clamore che la vicenda stava suscitando. La svolta è arrivata attraverso le telecamere di videosorveglianza. Dragos, infatti, era l’ultima persona ad aver visto Tatiana, che poi era svanita nel nulla. I due, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avevano una relazione, sono stati ripresi dalle telecamere mentre si baciano nel parco in cui Dragos lavora come barista, dopodiché entrano nella palazzina dove abita il giovane. “Non ho fatto niente” avrebbe detto la 27enne, spaventata, ai carabinieri quando l’hanno rintracciata. Dragos, inoltre, avrebbe rivelato ai carabinieri che Tatiana Tramacere stava attraversando un periodo non semplice anche per motivi di salute.