Ultimo aggiornamento ore 13:19
Cronaca
Cronaca

Tatiana Tramacere, parla il fratello: "Non vogliamo stressarla, quando si sentirà meglio spiegherà"

Immagine di copertina

La ragazza si era nascosta a casa dell'amico Dragos di sua spontanea volontà

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Tatiana Tramacere si è allontanata dalla sua famiglia di sua spontanea volontà nascondendosi per circa dieci giorni nell’abitazione di Dragos, così come confermato sia dalla 27enne che dal giovane romeno. Ma perché l’ha fatto? La domanda, al momento, è ancora senza risposta. Sarà lei a spiegarlo, quando se la sentirà. Così ha dichiarato il fratello Vladimir che ai giornalisti ha affermato: “Oggi ci siamo svegliati con un sorriso. Come ha detto mio padre ieri è stato un regalo di Natale anticipato. Tatiana sta riposando, sta bene. Ha bisogno della vicinanza della famiglia. La mamma è sicuramente più serena”.

“Nardò è una piccola comunità ma in questo momento ci stringiamo tutti. La cosa fondamentale nelle prossime giornate è stare vicino a mia sorella, senza stressarla, senza fare troppe domande, deve essere lei che se la deve sentire perché non dobbiamo pressarla e spaventarla” ha dichiarato ancora il ragazzo che ha aggiunto: “Dobbiamo riuscire a capire fisicamente e psicologicamente se sta bene. Poi, a tempo debito, si potrà tornare alla vita di ogni giorno”.

Vladimir Tramacere ha quindi concluso: “Abbiamo visto che le fughe di notizie false possono succedere e voglio evitare che ne vengano diffuse altre e che la gente pensi tutt’altro. Gli investigatori stanno facendo il loro dovere per capire nello specifico cosa sia successo. Faranno le loro indagini e ricerche per comprendere cosa effettivamente sia successo in quella mansarda”. Poi ha raccontato l’incontro con la sorella: “Quando mi ha visto mi ha abbracciato, era spaventata ovviamente. Fisicamente stava un pò giù. Mi ha riconosciuto. Poi a tempo debito quando si sentirà meglio, parlerà”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca