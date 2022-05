Taranto, il Primo Maggio dei cittadini che lottano per vivere: “Non siamo il sud di nessun nord”

Luna ha 21 anni e viene da Trani, in Puglia. È una fanatica di musica e concerti, e ogni anno, il primo maggio, non perde occasione di cantare sotto uno dei palchi organizzati per celebrare la Festa dei lavoratori. Quest’anno ha scelto quello di Taranto. “Qui la festa è più sentita che a Roma, mi piaceva anche di più la line up, più coerente con i miei gusti musicali. Roma é un bello spettacolo ma qui c’è più atmosfera. Forse gli interventi tra un artista e l’altro sono un po’ lunghi, ma mi hanno detto cose che non sapevo”, racconta con il volto illuminato dalle luci incandescenti del palco mentre assiste all’esibizione di Giovanni Caccamo, cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato.

Insieme a lui molti altri musicisti, da Margherita Vicario a Cosmo, da Gianni Morandi a Ditonellapiaga, passando per Gaia, 99 posse, il gruppo di suonatori e menestrelli della Bassa Murgia “Terraròss”, Eugenio in Via di Gioia, Erica Mou, la giovane band Melancholia, N.A.I.P., hanno deciso di partecipare al “Primo Maggio Libero e pensante” di Taranto, che dal 2013 denuncia il dramma di una città martoriata dalle polveri sottili prodotte dell’ex Ilva, dove da quando esiste l’acciaieria il lavoro non è un diritto ma una scelta mortale. “Dal 1965 cambiano gli attori ma restano i tumori”, recita lo striscione sotto il palco. “Ilva is a killer“, scandisce lo slogan esibito dai giovani in piazza e dal frontman dei “Calibro 35”, che oltre ad indossare una giacca con la stessa scritta sventola la bandiera come un avvertimento. “Taranto”: urla dal palco. “Libera!” risponde la piazza.

La richiesta dei cittadini è quella di respirare aria pulita, avere garantito il diritto alla salute, godere di un sistema sanitario che funzioni, chiudere l’ex Ilva. “Il nostro compito è chiedere alla politica di chiudere quella fabbrica e tutte le fabbriche inquinanti, non è giusto che un bambino debba essere penalizzato solo perché vive a Taranto”, afferma Simona Fersini, presidente del “Comitato cittadini liberi e pensanti” che organizza l’evento insieme ai direttori artistici Roy Paci, Michele Riondino e Diodato. A spiegare l’impatto che le polveri sottili possono avere sulla salute delle persone il professore di Medicina del Lavoro Roberto Lucchini, autore insieme ad altri italiani di uno studio pubblicato un anno fa su Scientific Reports della rivista Nature, che dimostra la connessione tra aree svantaggiate come Taranto e problemi neurocomportamentali negli adolescenti. “I bambini che crescono in prossimità di un grosso centro industriale inquinante hanno più possibilità di soffrire di vari disturbi, che vanno dalla soglia dell’attenzione fino all’obesità e all’autismo”, dice Valentina Petrini mentre lo intervista sul palco.

Una disparità sociale che destina le famiglie più povere, che non possono permettersi di vivere lontano dall’inquinamento o emigrare, a una vita “dimezzata”, come quella dei lavoratori dell’acciaieria spediti nella “Laf”, il reparto punitivo in cui si veniva condannati all’inattività per scelta dei dirigenti, ribattezzato “reparto confino” o la “palazzina lager” dalla stampa locale. “Stiamo qui con la sedia nel nulla ad aspettare come in una gigantesca Laf e non abbiamo quasi mai nemmeno lo stipendio, per forza a un certo punto tanti se ne vanno”, raccontano i ragazzi di “A sud”, locale che sorge non lontano dal Parco archeologico delle mura greche in cui ha luogo il concerto. Da quando lo hanno aperto “per la prima volta è diventato facile lavorare”. Ma a Taranto è un’eccezione.

“Siamo bravi come quelli che vanno via e hanno successo ma se troviamo un lavoro è precario, sottopagato o sotto ricatto, come una macchina con 5 marce ma un cambio che non va oltre la terza. Ma come fa una città a migliorare se anno dopo anno la metà dei talenti viene strappato alla città?”, si chiedono in uno degli interventi più toccanti della giornata. Le lamentele però decidono di lasciarle a “Briatore” o “Alessandro Borghese”, perché il primo Maggio è un giorno di speranza e di lotta. “Sogniamo che i cantautori di Milano un giorno cerchino fortuna a sud, sul palco di Taranto. Come in parte è già avvenuto. Ma speriamo di diventare un giorno il sud di nessun nord”, concludono ricordando un brano dei Rolling Stones: “Non sempre puoi ottenere quello che vuoi ma se ci provi puoi ottenere quello di cui hai bisogno“.

Ad accompagnare la loro lotta gli attivisti giunti da tutta Italia che con Taranto condividono sogni e frustrazioni, come i Fridays for Future, che si battono per eliminare le fonti fossili, o i cittadini che vogliono la chiusura della fabbrica di armi tedesca “Rwm” in Sardegna. O come il sindacalista Aboubakar Soumahoro, che lancia il suo appello per il salario minimo e chiede di fare un minuto di silenzio per le persone cadute sul lavoro “1.410 dal 2021 ad oggi“. “Una repubblica fondata sul lavoro con questi morti è una repubblica malata che non gode di buona salute, è una democrazia malata”, urla. E a TPI dice: “Siamo tutti sindacalisti nell’anima, perché fare sindacato significa stare dalla parte delle persone che esprimono un bisogno. Per me anche cantare è fare sindacato”, spiega indicando il palco.

In un certo senso anche per Giovanni Truppi, che partecipa all’evento per il terzo anno. “In certe occasioni basta partecipare, non per forza bisogna parlare di questi temi con i singoli brani, uno può scrivere canzoni d’amore e cantandole testimoniare la propria vicinanza e l’importanza che hanno questi temi”, dice. Ma il senso della giornata è forse racchiuso nell’esibizione di Gianni Morandi, che sorprende il pubblico nello show serale e interpreta insieme a Diodato il brano scritto con Lucio Dalla, “Vita”. “Vita in te ci credo“, cantano i due artisti incantando la piazza in uno spettacolo che sembra un viaggio di 50 anni nella storia della musica italiana. Le donne e gli uomini che chiedono il rispetto dei propri diritti, dell’ambiente e della Costituzione, nella città pugliese come nel resto d’Italia, nonostante le difficoltà e le porte chiuse, le morti e le ingiustizie, credono fortemente nella vita, e “fanno rumore” come la musica che risuona a pochi chilometri da un’acciaieria mortale.