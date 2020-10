Tamponi Covid in Campania: i laboratori accreditati dalla Regione

Quali sono i laboratori accreditati dalla Campania per fare i tamponi Covid? La Regione lo scorso 20 ottobre 2020 ha pubblicato l’elenco dei laboratori privati accreditati autorizzati ad effettuare test molecolari per SARS CoV-2 e che hanno richiesto l’abilitazione al caricamento nella piattaforma regionale Sinfonia – Web APP Test e Tamponi. (Attenzione: l’elenco sarà aggiornato ogni qualvolta ulteriori laboratori privati accreditati in possesso dei requisiti faranno espressa richiesta di credenziali).

QUI IL PDF CON TUTTI I LABORATORI

Un elenco che la Regione Campania ha aggiornato ed integrato dato che già lo scorso 9 ottobre, la Giunta regionale aveva autorizzato anche alcune strutture sanitarie private ad effettuate i tamponi per l’infezione da Covid-19, visto il netto aumento dei nuovi contagi che si era registrato nelle ultime settimane sul territorio. I risultati dei tamponi effettuati presso i centri privati che risulteranno positivi saranno comunicati alle Asl di riferimento e saranno inseriti nei conteggi ufficiali. Si prevede, dunque, che con un aumento di tamponi analizzati aumenteranno anche i casi stessi.

L’inchiesta di TPI sui tamponi falsi in Campania

Una mega-truffa ha messo a rischio la salute di migliaia di cittadini campani (ma non solo) inconsapevolmente positivi al Covid-19. Noi di TPI siamo entrati in possesso delle intercettazioni. “Io gli facevo il tampone e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente – diceva uno dei protagonisti della vicenda -. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so che quella striscetta è negativa quindi non tengo il rischio. (…) Che me ne fotte… Nella sua testa lui è negativo. Se pure fosse stato positivo già avrebbe fatto i guai… Che me ne fotte a me”. Vittime della truffa, su cui indagano i Carabinieri, i cittadini a cui venivano forniti risultati falsi di tamponi per il Coronavirus, con il rischio concreto che, circolando liberamente, potessero infettare a loro volta tutte le persone con cui entravano in contatto. Tra questi la signora Maria (nome di fantasia) di cui raccontiamo la storia grazie all’aiuto della nipote.

