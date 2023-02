Tamara Pisnoli a casa di Ilary Blasi, l’ultima uscita pubblica prima della condanna: c’era anche Teo Mammuccari

Una festa a casa di Ilary Blasi a pochi giorni dalla condanna a 7 anni e 2 mesi. Tamara Pisnoli era tra gli ospiti nella villa dell’Eur della conduttrice dell’Isola dei famosi, meno di due settimane prima di essere giudicata colpevole di tentata estorsione, rapina e lesioni.

Per l’ex moglie di Daniele De Rossi si tratta dell’ultima cena pubblica prima della condanna. Come mostra lo scatto pubblicato sul profilo Instagram della fanpage di Ilary Blasi, e ripreso da La Repubblica, alla festa erano presenti anche altre persone vicine a Ilary Blasi, come la sorella Silvia, Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti, e il figlio Christian con la fidanzata. Con loro anche Teo Mammucari, che si è esibito in uno spettacolo di ipnosi con l’aiuto della padrona di casa. Assieme a Pisnoli anche il terzo marito, Stefano Mezzaroma.

L’ex moglie di Daniele De Rossi, con un passato di ballerina a Sarabanda, è stata condannata la settimana scorsa per aver fatto picchiare un imprenditore, Antonello Ieffi, da cui voleva la restituzione dei fondi che aveva investito con lui e di una somma aggiuntiva, per un totale di 200mila euro.

Secondo il racconto di Ieffi, quel giorno di luglio 2013, Pisnoli avrebbe ordinato ai suoi uomini che gli avevano appena tagliato la testa con il coltello di portarlo a fare il bonifico e di “ammazzarlo”. L’uomo sarebbe poi riuscito a fuggire fingendosi morto.