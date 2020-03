Addio a Suor Germana, la “cuoca di Dio” diventata più popolare di MasterChef

Si è spenta a 81 anni Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, nota per aver scritto numerosi libri di cucina di successo ed esser diventata un volto noto della televisione soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta. Da tempo viveva nel Varesotto. Nata nel Padovano, a Crespadoro, si era infatti stabilita a Caronno Varesino: a luglio avrebbe compiuto 82 anni. A dare la notizia è stata Famiglia Cristina,a la popolare rivista per cui Suor Germana ha scritto per molto tempo.

Vista l’emergenza Coronavirus e le misure che sono state prese in questo periodo, i funerali si svolgeranno in misura strettamente privata. Appassionata di cucina sin da giovanissima, ha pubblicato il suo primo libro nel 1983, dal titolo Quando cucinano gli angeli, che ebbe un grande successo. Dal 1987, ogni anno, venne pubblicata L’agenda di Suor Germana. In quel periodo la cuoca ha preso parte a diverse trasmissioni tv, come Mi manda Lubrano e Forum. L’ultimo libro di ricette è del 2016, “Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga”.

Potrebbero interessarti Coronavirus, l’appello della rianimatrice: “State a casa o aumenterete il numero di contagi” | VIDEO Coronavirus, il medico di Bergamo: "Dobbiamo scegliere chi curare e chi no, come in guerra" Giorgio Armani dona 1milione e 250mila euro agli ospedali per l’emergenza Coronavirus