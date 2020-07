Tragedia in Sardegna: sub muore falciato dall’elica di una barca nel Sassarese

Isola Rossa, sub muore falciato dall’elica di una barca

Un sub ha perso la vita investito dall’elica di un’imbarcazione all’isola Rossa, località turistica in provincia di Sassari. Secondo le prime informazioni, il sub, un 50enne non ancora identificato, è stato soccorso e portato nella banchina, dove sono intervenuti gli uomini del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili, l’uomo ha perso molto sangue perché nell’impatto gli è stato reciso un arto. In corso le indagini e i rilievi dei carabinieri della stazione di Valledoria. Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato l’imbarcazione e hanno effettuato l’alcoltest ha chi la conduceva.

