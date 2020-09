Caso Suarez, il test di italiano per avere la cittadinanza: ecco quali sono le domande

Caso Suarez, in cosa consiste test di italiano B1 per stranieri: simulazione

Continuano a far discutere le modalità con cui l’ex calciatore del Barcellona, Luis Suárez, ha affrontato presso l’università per stranieri di Perugia il test di italiano per l’ottenimento della cittadinanza, definito una “farsa” dagli inquirenti che hanno messo sotto indagine i vertici dell’ateneo con l’accusa di falso ideologico e rivelazione di segreti d’ufficio. Secondo l’accusa, le domande sono state concordate in anticipo, come anche il voto finale dell’uruguaiano. E anche le intercettazioni della Guardia di finanza confermano questa tesi: “Con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”, si sente dire all’esaminatore. Ma in cosa consiste l’esame di italiano per l’ottenimento della cittadinanza? Che tipo di domande vengono poste? Il Corriere della Sera ha pubblicato oggi una simulazione dell’esame, che con l’emergenza Coronavirus è diventato solo orale ma che in tempi normali è composto da tre parti scritte e una orale.

La prova scritta ha una durata di due ore e venti minuti, durante i quali il candidato deve dimostrare le sue competenze nella comprensione del testo, nella produzione scritta e nell’ascolto. L’orale, invece, dura in media dieci minuti: il candidato deve presentarsi, descrivere una foto e partecipare a una sorta di “gioco di ruolo” partendo da un’immagine. Proprio in questa fase dell’esame, secondo l’accusa, si sono svolte delle irregolarità nel test di Suárez: il calciatore avrebbe infatti ricevuto in anticipo sia la foto che l’immagine. Di seguito, alcuni esempi di domande del test per la certificazione del livello B1 di italiano. E voi, sapreste rispondere? Mettetevi alla prova. Le soluzioni sono alla fine.

Qui, le soluzioni:

Leggi anche: 1. Suarez, cittadinanza italiana ottenuta con truffa: il punteggio attribuito prima della prova / 2. “Non sa una parola ma deve passare”: così si pilotava l’esame di italiano di Suarez. L’intercettazione / 3. Il caso Suarez ci dice che in Italia gli immigrati ricchi si accolgono e quelli poveri si odiano

Potrebbero interessarti Omicidio a Lecce: mezz’ora di lite con il killer, poi lei ha urlato il nome di un uomo Covid, picco di contagi nel Lazio: mai così tanti casi dall'inizio della pandemia Coronavirus, Aprilia (Latina), focolaio a una festa: 16 positivi