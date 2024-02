Studente ucciso dal tir a Sanremo, i compagni di scuola bloccano la strada dell’incidente

Un blocco per chiedere più sicurezza dopo la morte del del loro compagno di scuola. Circa 200 studenti dell’istituto Ruffini-Aicardi di Sanremo hanno inscenato la protesta assieme ai genitori sulla bretella stradale della frazione di Bussana. La stessa dove lo scorso venerdì 23 febbraio è morto il 17enne Mohtadi Doukhani, travolto da un tir mentre attraversava la strada insieme alla sorella di 15 anni, rimasta gravemente ferita.

“Scuola come necessità, sicurezza come priorità” e “andare a scuola è un percorso per la vita, non per la morte” sono alcuni degli slogan degli studenti dell’istituto situato nel mercato dei fiori della cittadina ligure. La richiesta è di un autobus che li porti e li vada a prendere davanti all’istituto che si trova nella zona industriale di Valle Armea, dove transitano molti mezzi pesanti.

“Blocchiamo la bretella perché un nostro compagno è morto ingiustamente e una nostra compagna è molto grave in ospedale”, hanno spiegato alcuni giovani all’Ansa.

Il conducente del tir, il 56enne Vasile Teleptean è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose. Al momento dell’incidente, il suo tir si trovava in una strada in cui non poteva transitare in quanto vietata ai mezzi con lunghezza superiore ai dieci metri. I due ragazzi, appena scesi dall’autobus, erano passati lungo la bretella per tagliare il percorso invece di imboccare la pista ciclopedonale. Oggi Teleptean dovrà comparire davanti al gip del tribunale di Imperia per la convalida dell’arresto.