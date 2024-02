A Bussana, una frazione di Sanremo, un Tir ha travolto due ragazzi: uno studente di 17 anni è morto mentre sua sorella di 15 è stata ricoverata con gravissimi politraumi. L’autista del tir cè stato poi rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del mezzo fornite da un testimone ed è stato fermato quando aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla. Il Tir è stato posto sotto sequestro e l’autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito. Incidente a Sanremo, 17enne muore schiacciato da camion, grave la sorella 15enne

L’investimento è avvenuto poco prima delle 8: il ragazzo stava camminando lungo il muro in compagnia della sorella, quando il mezzo li ha travolti entrambi. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati della videosorveglianza del vicino mercato dei fiori per ricostruire la dinamica dell’incidente.