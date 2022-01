Stretto di Messina, i no pass restano ancora bloccati (e spuntano gli scafisti)

Passare lo stretto di Messina senza super green pass rinforzato è impossibile, o quasi.

In questi giorni si è fatta più aspra la tensione tra il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci e il governo sul tema dell’obbligo di green pass rafforzato per salire a bordo dei traghetti che uniscono la Calabria all’isola.

Al centro della polemica c’è il fatto che pur non essendoci “teoricamente” restrizioni per chi, sprovvisto di super pass, vuole lasciare la propria regione, in Sicilia la necessità di usufruire di mezzo di trasporto per cui la certificazione è necessaria rende di fatto impossibile allontanarsi dall’isola, o arrivare.

Ne è seguito un’impasse, con molte persone che sono rimaste bloccate sulle coste di Sicilia e Calabria.

Musumeci ha scritto al governo per chiedere provvedimenti, il sindaco di Messina Cateno De Luca sta protestando pacificamente da ieri alla rada San Francesco, dove si trovano gli imbarcaderi dei traghetti. Ha annunciato che se il governo non modificherà la norma da domani attuerà lo sciopero della fame.

Tra le persone rimaste bloccate ci sono no vax, ma anche immunodepressi ed ex scettici, persone che di recente hanno ricevuto la prima dose di vaccino ma devono aspettare la seconda per ottenere il super green pass.

L’escamotage

L’ormai ex giudice messinese Angelo Giorgianni ha trovato un’alternativa per aggirare il sistema. Dopo una manifestazione a Roma contro il Green Pass, per rientrare in Sicilia ha evitato il traghetto chiedendo un passaggio a dei pescatori. Giorgianni è sbarcato domenica pomeriggio e le sue prime parole, pronunciate dopo aver toccato terra, sono state: “Ormai ci siamo ridotti peggio degli extracomunitari“.