Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore

Immagine di copertina

Angelika Hutter, la 34enne tedesca che investì padre, figlio e nonna, è stata travolta da un'auto

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver travolto e ucciso padre, figlio e nonna a Santo Stefano di Cadore nel luglio del 2023, è in condizioni gravissime dopo essere stata investita da un’auto lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna, che aveva patteggiato una condanna a quattro anni e otto mesi, stava scontando la sua pena presso la comunità “Don Girelli” dopo un periodo di carcere. È stata investita pochi minuti dopo essere fuggita dalla struttura.

Le telecamere, infatti, l’hanno ripresa mentre scavalcava la recinzione per poi allontanarsi verso la strada Ronchesana. La fuga è stata segnalata dai carabinieri, ma, nel giro di pochi minuti, la donna è stata investita da una Volvo guidata da un 77enne del posto. La 34enne è stata trasportata in ospedale, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva a causa delle gravi lesioni riportate. Non è ancora chiaro se Angelika Hutter stesse attraversando la strada o se si trovasse al lato della carreggiata al momento dell’impatto: saranno le indagini e rilievi della polizia a chiarire le dinamiche dell’incidente. Secondo quanto riferito dai responsabili della struttura, la donna non aveva mai manifestato intenzioni di allontanamento partecipando alle attività proposte all’interno della comunità.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci
Cronaca / Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: “L’esofago si è lacerato”
Cronaca / Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole un'altra visita pediatrica per la figlia
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix: prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci
Cronaca / Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: “L’esofago si è lacerato”
Cronaca / Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole un'altra visita pediatrica per la figlia
Cronaca / Santo Stefano 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 26 dicembre
Cronaca / Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre
Cronaca / Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini: “Non collabora”
Cronaca / Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo”
Cronaca / Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre
Cronaca / Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: "Buonasera a tutti"
Cronaca / Famiglia nel bosco, i giudici: “Verificare lo stato psichico dei genitori”
Ricerca