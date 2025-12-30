Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore

Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver travolto e ucciso padre, figlio e nonna a Santo Stefano di Cadore nel luglio del 2023, è in condizioni gravissime dopo essere stata investita da un’auto lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna, che aveva patteggiato una condanna a quattro anni e otto mesi, stava scontando la sua pena presso la comunità “Don Girelli” dopo un periodo di carcere. È stata investita pochi minuti dopo essere fuggita dalla struttura.

Le telecamere, infatti, l’hanno ripresa mentre scavalcava la recinzione per poi allontanarsi verso la strada Ronchesana. La fuga è stata segnalata dai carabinieri, ma, nel giro di pochi minuti, la donna è stata investita da una Volvo guidata da un 77enne del posto. La 34enne è stata trasportata in ospedale, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva a causa delle gravi lesioni riportate. Non è ancora chiaro se Angelika Hutter stesse attraversando la strada o se si trovasse al lato della carreggiata al momento dell’impatto: saranno le indagini e rilievi della polizia a chiarire le dinamiche dell’incidente. Secondo quanto riferito dai responsabili della struttura, la donna non aveva mai manifestato intenzioni di allontanamento partecipando alle attività proposte all’interno della comunità.