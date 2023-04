Roma, turista spagnola aggredita a Termini: “Un uomo mi ha palpeggiata, poi mi ha rubato la borsa e il cellulare”

“Mi ha colpito alle spalle e mi sono ritrovata in terra, a faccia avanti, ha iniziato a toccarmi ma non parlava poi mi ha rubato il cellulare e la borsa”: una turista spagnola di 20 anni è stata aggredita ieri mattina all’alba in via Marsala, nella zona della Stazione Termini, mentre stava rientrando nella casa vacanze che aveva prenotato per un breve soggiorno a Roma.

Era da sola al momento dell’incontro con il suo assalitore, un uomo vestito interamente di nero e col volto coperto, che ha iniziato a toccarla nelle parti intime, poi le ha strappato di mano gli oggetti personali ed è scappato. Sul posto è arrivata rapidamente la polizia, il personale del 118 ha parlato con la ragazza, che oltre allo choc non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno del trasferimento in ospedale.

Appena dieci giorni fa due giovani stranieri in piazza Indipendenza avevano commesso una rapina a mano armata nei confronti di due statunitensi, erano stati rintracciati ed arrestati. Stavolta, per adesso, l’assalitore è riuscito a fuggire. Qualora dovesse essere rintracciato ed identificato potrebbe essere arrestato per violenza sessuale e rapina. I residenti e i commercianti della zona intorno alla Stazione sono sempre più rassegnati.