Borseggi e rapine alla stazione Termini di Roma: arrestate sei persone

Sei persone sono state arrestate per furti e rapine nei pressi della stazione Termini di Roma. I controlli, intensificati nelle scorse ore come da indicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica capitolina, sono stati effettuati dagli agenti delle volanti, dei commissariati e della Squadra mobile.

Un ragazzo è stato fermato perché gravemente indiziato di aver rapinato del cellulare 2 uomini i quali, dopo aver subito poco prima una precedente rapina, stavano cercando di bloccare uno dei responsabili; il giovane, estraneo alla prima rapina, approfittando della concitata situazione, con violenza si è impossessato dello smartphone ed è fuggito salvo poi essere rintracciato e fermato dalla polizia. In via Cavour è stato invece arrestato un 30enne di origini marocchine sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per rapina.

Nella giornata di ieri, 7 maggio 2023, invece un ragazzo argentino è stato fermato mentre era intento a borseggiare un’anziana turista inglese nei pressi della stazione metro Termini. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Sono stati invece gli agenti del commissariato Esquilino a bloccare 2 uomini di origini romene, i quali, in piazza dei Cinquecento, avrebbero borseggiato una turista australiana. I 2, datisi alla fuga, sono stati bloccati immediatamente dai poliziotti dopo aver ingaggiato una breve colluttazione.

Infine gli agenti del Commissariato Viminale, unitamente a personale dell’Upgsp, hanno arrestato, nella mattinata di oggi, un 27enne originario della Guinea per rapina. Lo stesso, durante la notte, si sarebbe avvicinato alla vittima, un 37enne cileno e gli avrebbe strappato il borsello. I controlli predisposti dalla Questura di Roma si sono concentrati anche nelle strutture ricettive della zona ed è proprio in un hotel che gli agenti della Sezione Volanti hanno trovato un uomo di origini romene che doveva scontare una condanna a 6 mesi.