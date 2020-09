Il primo Starbucks di Roma aprirà in piazza San Silvestro

Il primo Starbucks di Roma aprirà in pieno centro, a piazza San Silvestro vicino a Via del Corso, piazza Colonna e Fontana di Trevi. Cambio di programma del colosso del caffè americano che avrebbe dovuto aprire la sua prima sede nella Capitale in viale dei Bastioni di Michelangelo, piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro e dai Musei Vaticani.

Stando a quanto riporta l’agenzia stampa Dire, Starbucks Roma avrà come casa palazzo Marignoli, lo stesso dell’Apple store in cantiere da anni. L’inaugurazione è attesa nel giro di pochi mesi.

Il cambio di location per il primo Starbucks capitolino sarebbe stato causato dalla pandemia del Coronavirus che avrebbe interrotto l’affare con la sede vicino San Pietro. Il crollo del turismo nella Capitale, avrebbe convinto la multinazionale americana ad aprire il suo primo store nel centro storico dove il flusso di visitatori è garantito.

Leggi anche: 1. Quello che i puristi del caffè italiano non hanno voluto capire su Starbucks (di Viola Serena Stefanello) / 2. Coronavirus: da Starbucks a Ikea tutte le aziende che hanno “rotto” con la Cina

Potrebbero interessarti Coronavirus, monitoraggio Iss: "Casi in aumento da 8 settimane" L'Italia sulla Luna: firmata con la Nasa l'intesa sull'esplorazione spaziale "Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": polemica per il post del comune di Ferrara