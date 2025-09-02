Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Scontrino shock in uno stabilimento di Ostia, 1 euro per ricaricare il cellulare: “Abbiamo toccato il fondo”

Immagine di copertina

La denuncia di una cliente sui social: "Sono disgustata"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’estate degli scontrini pazzi continua: questa volta è stata una bagnante di Ostia a denunciare un episodio quantomeno discutibile. La donna, infatti, ha pagato 1 euro per aver ricaricato il suo cellulare nello stabilimento dove si trovava. La denuncia arriva direttamente dalla cliente che sui social ha scritto: “Ostia.. ho chiesto allo stabilimento, dove vado da circa 1 mesetto, di ricaricare il telefono, perché completamente scarico. Il personaggio ha detto che per 30 min erano 50 centesimi. Sono andata dopo 42 minuti.. 1 euro..ecco lo scontrino. Credo che con questo abbiamo toccato il fondo”. La donna, quindi, si è detta “disgustata” da quanto accaduto.

Numerosi i commenti degli utenti tra chi definisce “pezzenti” i titolari dello stabilimento e chi sottolinea: “Che vergogna, avrebbe fatto più bella figura a dire no”. C’è anche chi, però, difende i commercianti: “Signora, noi la corrente la paghiamo. E oltre tutto abbiamo anche la responsabilità di controllare il suo telefono. Su quello scontrino paghiamo regolare tassa”. Non è la prima volta che uno scontrino per così dire creativo finisce al centro dell’attenzione. Diverse settimane fa era stata la volta di un locale del centro storico di Ostuni che aveva fatto pagare ad alcuni clienti un supplemento musicale. Prima ancora, invece, al centro delle polemiche, vi era stato un bar di Oderzo, in provincia di Treviso, che aveva applicato un sovrapprezzo di 10 centesimi a una cliente che aveva chiesto di dividere in due un cornetto.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Anche le foto delle giornaliste del Tg1 finiscono sul sito sessista: "Non siamo corpi da usare"
Cronaca / Fs Treni Turistici Italiani: arriva il nuovo espresso Siena
Cronaca / La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Anche le foto delle giornaliste del Tg1 finiscono sul sito sessista: "Non siamo corpi da usare"
Cronaca / Fs Treni Turistici Italiani: arriva il nuovo espresso Siena
Cronaca / La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Cronaca / Gruppo FS, ERTMS a bordo per 442 treni: investimento di 70 milioni di euro
Cronaca / Nave Msc con 8.500 passeggeri a bordo in avaria al largo di Ponza
Cronaca / RFI, riaperta questa mattina l’intera linea Verona-Vicenza
Cronaca / Bernardini de Pace alle donne vittime del gruppo “Mia moglie”: “Dovete denunciare e vi consolerete con tanti soldi”
Cronaca / Viterbo, bambino di due anni cade da un'auto in corsa: è grave
Ricerca