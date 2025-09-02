Scontrino shock in uno stabilimento di Ostia, 1 euro per ricaricare il cellulare: “Abbiamo toccato il fondo”

L’estate degli scontrini pazzi continua: questa volta è stata una bagnante di Ostia a denunciare un episodio quantomeno discutibile. La donna, infatti, ha pagato 1 euro per aver ricaricato il suo cellulare nello stabilimento dove si trovava. La denuncia arriva direttamente dalla cliente che sui social ha scritto: “Ostia.. ho chiesto allo stabilimento, dove vado da circa 1 mesetto, di ricaricare il telefono, perché completamente scarico. Il personaggio ha detto che per 30 min erano 50 centesimi. Sono andata dopo 42 minuti.. 1 euro..ecco lo scontrino. Credo che con questo abbiamo toccato il fondo”. La donna, quindi, si è detta “disgustata” da quanto accaduto.

Numerosi i commenti degli utenti tra chi definisce “pezzenti” i titolari dello stabilimento e chi sottolinea: “Che vergogna, avrebbe fatto più bella figura a dire no”. C’è anche chi, però, difende i commercianti: “Signora, noi la corrente la paghiamo. E oltre tutto abbiamo anche la responsabilità di controllare il suo telefono. Su quello scontrino paghiamo regolare tassa”. Non è la prima volta che uno scontrino per così dire creativo finisce al centro dell’attenzione. Diverse settimane fa era stata la volta di un locale del centro storico di Ostuni che aveva fatto pagare ad alcuni clienti un supplemento musicale. Prima ancora, invece, al centro delle polemiche, vi era stato un bar di Oderzo, in provincia di Treviso, che aveva applicato un sovrapprezzo di 10 centesimi a una cliente che aveva chiesto di dividere in due un cornetto.