Spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare: “possibile depressione post-parto”

L’ipotesi avanzata dagli investigato è che volesse che la figlioletta venisse ricoverata. Per questo una madre di 29 anni spruzzava il deodorante spray al borotalco sul corpo della bimba di 16 mesi.

La donna ha portato la piccola in vari ospedali. Ma nessuno dei medici riusciva a capire da cosa fossero provocati gli sfoghi che la bambina aveva su tutto il corpo, in particolare su braccia e gambe.

Nel corso dell’ultimo ricovero in ospedale milanese, sul caso sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, allertati dai medici. Grazie alle immagini delle telecamere poste dagli investigatori è stato infatti possibile appurare che la giovane mamma spruzzava lo spray sul corpo della bambini più volte al giorno, scatenando le irritazioni cutanee.

La 29enne è stata arrestata per maltrattamenti aggravati. Non si esclude che la donna possa avere problemi psichiatrici o che si tratti di una depressione post-parto. Ora si attende l’interrogatorio davanti al gip, fissato per domani 7 febbraio 2023, per provare a comprendere le motivazione dietro il suo gesto.