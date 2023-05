Bimba ferita in gelateria per una sparatoria, fermati due ragazzi di 19 e 17 anni: “Hanno ostentato le armi e poi le hanno usate”

Nella gelateria di piazza Cattaneo a Sant’Anastasia era in corso una festa, c’erano una decina di bambini all’interno del locale quando – nella serata di martedì 23 maggio – due giovani hanno fatto partire una sparatoria: una sventagliata di colpi, una dozzina, esplosi con una mitraglietta, uno dei quali ha ferito alla testa una bimba di 10 anni, operata all’Ospedale Santobono di Napoli e ora non più in pericolo di vita.

I carabinieri hanno fermato due ragazzi di 19 e 17 anni, ritenuti i presunti responsabili di un gesto che ha gettato nel panico la cittadina alle pendici del Vesuvio. Gli spari sarebbero partiti dallo scooter guidato da uno dei due, all’indirizzo del bar in cui la bimba stava mangiando un gelato insieme ai genitori, anche loro rimasti feriti. Anche il fratellino di 6 anni della bambina era nel locale al momento dell’agguato, per sua fortuna è rimasto illeso. Il 19enne fermato si chiama Emanuele Civita. In serata si è consegnato anche il 17enne, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso.

Le armi utilizzate, un revolver ed un mitra, sono state prima ostentate dai due giovani con atteggiamento aggressivo e poi utilizzate in un successivo passaggio in scooter. Determinanti per il loro riconoscimento le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. A seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate nella notte, il giovane è risultato assente dalla sua abitazione, per poi consegnarsi ai Carabinieri nel tardo pomeriggio.