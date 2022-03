Sofia, la 13enne ferita a Kiev in salvo a Roma ma rimasta sola: “Non sa che che i genitori sono morti”

Venerdì sera è arrivata a Roma Sofia, una bambina di 13 anni ferita gravemente da quattro proiettili a Kiev, giunta nella capitale dopo quasi tre giorni di viaggio. Un drammatico percorso in ambulanza in compagnia della nonna. Ora Sofia è ricoverata al Sa Raffaele ed è semiparalizzata. Purtroppo durante lo scontro a fuoco ha perso i genitori, il fratellino e la sorellina.

La bimba, ha riferito la direttrice sanitaria dell’Irccs San Raffaele di Roma, Amalia Allocca, “presenta una tetraparesi, prevalente a destra, esito di ferite da arma da fuoco, le principali in sede cervicale e cranica, subite mentre era in macchina con tutta la sua famiglia, e lei è ad oggi l’unica superstite”. “I parametri vitali, saturazione, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, sono nella norma e la febbre è in riduzione, finalmente è riuscita a dormire. Alimentazione semisolida, alvo e diuresi nella norma. Le sue condizioni sono stabili”, ha detto Allocca, lanciando un appello alla rete di solidarietà degli ucraini presenti a Roma che aiuta costantemente nella traduzione di messaggi rivolti a lei ed alla nonna a trovare uno psicologo che parli ucraino per comunicare a Sofia la morte dei suoi genitori.

“Abbiamo sensibilizzato anche l’ambasciata, una persona che possa prepararla al dolore che l’aspetta, la giovane cerca i suoi cari. Noi per quanto non capisca l’italiano stiamo attenti a tutto, tv, social. Quello sarà il momento più duro, vorremmo arrivarci preparati”, ha detto la direttrice sanitaria al Messaggero.