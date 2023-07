“Ha appiccato un incendio e provato a corrompere i carabinieri”: arrestato 79enne nell’ennese

Sospettato di aver appiccato uno degli incendi che stanno devastando la Sicilia, avrebbe anche tentato di corrompere i carabinieri per convincerli a chiudere un occhio.

Un uomo di 79 è stato fermato a Barrafranca, per aver appiccato un grande incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti, colture e sterpaglie nelle campagne della provincia di Enna. I militari lo hanno raggiunto mentre si allontanava dalla campagna in fiamme, con in mano due accendini e un coltello.

La pattuglia dell’Arma, in servizio nelle contrade di Moli e Caldarella, ha portato l’anziano in caserma dove ha tentato di offrire denaro a uno dei militari. Per lui, la procura di Enna ha chiesto l’arresto per i reati di incendio, porto illegale di coltello e oggetti atti ad offendere e istigazione alla corruzione.

Nell’ennese le operazioni di spegnimento dell’incendio e della successiva bonifica si sono protratte per diverse ore, impegnando vigili del fuoco, forestali e carabinieri.