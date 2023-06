Il ritrovamento della polizia spagnola nell'appartamento in cui viveva con il compagno. L'uomo si trova già in carcere per l'omicidio della fidanzata Paula

Sibora Gagani, potrebbe essere suo il corpo trovato in un muro: era scomparsa nel 2014

A nove anni dalla sua scomparsa, potrebbe essere stato trovato il corpo di Sibora Gagani. Nell’appartamento in cui la 22enne italo-albanese viveva con il suo compagno è stato infatti trovato un cadavere murato in un tramezzo. Il ritrovamento è avvenuto a Torremolinos, in Spagna, dove la ragazza si era trasferita con il suo fidanzato, Marco Romeo.

L’uomo, già fortemente sospettato della sparizione di Gagani, si trova in carcere per l’uccisione di un’altra sua fidanzata, la 28enne Paula. Sarebbero state proprio alcune parole dette da Romeo a consentire alla polizia spagnola di ritrovare il corpo. Dopo il suo arresto lo scorso 17 maggio per l’omicidio della donna, trovata morta con diverse ferite d’arma da taglio, l’uomo avrebbe visto la foto di Gagani affissa in una bacheca, rivelando ad alcuni agenti di averla uccisa nove anni fa e di aver poi murato il corpo nell’abitazione in cui vivevano.

Nonostante il tentativo di ritrattare durante l’interrogatorio, la polizia ha effettivamente trovato un corpo all’interno di una cassa di legno nascosta tra due pareti. Sarà il test del dna a confermare se i resti appartengono alla giovane scomparsa nel 2014, che si era trasferita da Nettuno tre anni prima. Lo stesso Romeo aveva contattato la madre della ragazza dopo la sparizione, dicendole che se ne era andata di casa dopo un litigio.