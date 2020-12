Dpcm 3 dicembre: si potrà andare a trovare parenti e amici durante le feste di Natale?

Si potrà andare a trovare parenti e amici durante le feste di Natale e Capodanno? Secondo quanto stabilito dal nuovo Dpcm del 3 dicembre, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 saranno vietati tutti gli spostamenti fra una regione e l’altra, a prescindere dal colore, salvo che per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione e per motivi di necessità, lavoro, studio o salute. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 saranno interdetti anche gli spostamenti fra Comuni della stessa regione. Vietato qualsiasi spostamento.

Quante persone a tavola?

Il Governo non ha emanato divieti per quanto riguarda il numero di persone da tenere a tavola a casa propria durante le feste. La forte raccomandazione, però, è quella di pranzare e cenare solo con i conviventi. Per chi ha parenti e amici in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani (autosufficienti e non), “l’accesso di parenti e visitatori è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

