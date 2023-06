Si impicca in casa a 14 anni prima degli esami di terza media

Dramma a Montoro, in provincia di Avellino. Nella serata di ieri, 16 giugno, un ragazzino di 14 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. A dare l’allarme la mamma che ha tentato inutilmente di soccorrerlo. Il giovane avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. All’arrivo del 118, i rianimatori non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso.

Ancora ignoti i motivi del gesto. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Avellino che ha affidato accertamenti e indagini ai carabinieri di Montoro e della compagnia di Solofra. Il giovane avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. L’intero paese è sotto shock e sono stati annullati in segno di lutto tutti gli eventi previsti nel fine settimana.