È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 15 luglio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è sull’Italia fragile. Ponti pericolanti, strade che franano, case abusive in zone dissestate. Dopo la tragedia della Marmolada si accendono i riflettori su un Paese sempre più a rischio. E se non bastasse, ecco l’allarme flop del Pnrr.

Il crollo sulla Marmolada, gli eventi meteo potenti e improvvisi. Il clima ci mette lo zampino, ma gli errori di gestione dell’ambiente sono i nostri: ecco perché l’Italia è in emergenza permanente.

“Malgrado i danni all’ambiente le società degli idrocarburi continuano a ricevere cospicui finanziamenti dal Governo. E alimentano le balle dei negazionisti del clima”. Colloquio con Mario Tozzi.

A inizio mese è partito il nuovo tour di Lorenzo Jovanotti. Ma i concerti in spiaggia sono un pericolo per l’ambiente: ecco perché vanno impediti.

E ancora, un sondaggio rivela: in Europa nessuno come noi è preoccupato per il clima. E siamo anche la popolazione più favorevole al divieto di vendita di auto termiche.

Infine, Draghi sostiene che sull’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato bisogna chiedere a loro. Ma la questione riguarda tutti noi e i valori in cui affermiamo di credere: ecco perché.

