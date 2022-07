È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 22 luglio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 22 luglio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata alla caduta del governo di Mario Draghi, scaricato dal M5s e affossato dalle destre: ascesa e caduta del Migliore. Inutili gli appelli di camionisti innamorati, clochard improvvisati, sindaci reclutati a loro insaputa. E la balla del Pnrr a rischio. Ecco tutto quello che questa settimana non troverete sugli altri giornali.

Quelli che oggi volevano Draghi sono gli stessi che gli hanno negato il Quirinale: Pd, Italia Viva & C. gli hanno sbarrato la via del Colle, è la prova che a loro di Mr. Bce non importa nulla. Miravano solo ad evitare le elezioni, che adesso finalmente arriveranno. Il commento di Guido Crosetto. E ancora, spazio al caso Italia, dove da 18 mesi manca l’ambasciatore degli Stati Uniti.

Inoltre, parla in esclusiva con TPI il regista premio Oscar Oliver Stone: “Siete schiavi dell’odio Usa contro Mosca. Putin? Mi accusano di subire il suo fascino, ma non è così”.

Paolo Borsellino poteva essere salvato: due documenti inediti rivelano che già a metà giugno ’92 Governo, Servizi e Ros sapevano dell’imminente attentato contro il magistrato. Ma il diretto interessato fu informato solo due settimane dopo.

Infine, uno speciale dedicato a Eugenio Scalfari. Colloquio con l’ex direttore dell’Espresso Giovanni Valentini, che ha lavorato al fianco del fondatore di Repubblica per molti anni: “Oggi quel giornale non esiste più”.

