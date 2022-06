È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 24 giugno, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

L’acqua è finita: la cover story è dedicata all’emergenza siccità. La secca del Po più grave degli ultimi 70 anni, razionamenti idrici, intere filiere in ginocchio. L’Italia nella morsa della siccità conferma che la crisi climatica si sta abbattendo su di noi in modo spaventoso. E intanto teniamo i rubinetti aperti più di tutti in Europa.

“Non stupisce che le temperature si alzino e i fiumi si abbassino, noi scienziati avvertiamo da anni dei rischi del cambiamento climatico. Ma la politica non ha fatto nulla”: gli esperti Mario Tozzi e Luca Mercalli spiegano perché era già tutto previsto.

Le lanche, riserva idrica del Po, si sono prosciugate o sono state bonificate per produrre mais. Oggi il corso d’acqua alterna grandi piene a grandi secche: il suo assetto è cambiato per sempre. Il viaggio di TPI dalle pianure alluvionali no al Delta.

La sinistra è finita, ma il capitalismo anche: il direttore di TPI Giulio Gambino intervista l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis: “La Meloni? Una neofascista intelligente convertita all’atlantismo per avere una chance”.

“Tornare nel M5S? Solo se esce dal governo” in un’intervista di Luca Telese, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, spiega a quali condizioni potrebbe rientrare nel partito e commenta la scissione di Luigi Di Maio: “È guidato da spirito di convenienza, per lui conta più la carriera delle idee”.

Dalla bulimia alla vita: Giorgia Bellini racconta a TPI gli anni della malattia. E com’è nata l’idea di una pagina Instagram per aiutare chi soffre a trovare il coraggio di chiedere aiuto.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

