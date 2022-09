È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 9 settembre, in tutte le edicole

Eletti che rappresentano sempre meno gli elettori. Un meccanismo pieno di falle che non garantisce a tutti l’accesso al voto. E una legge elettorale che discrimina chi non è già in Parlamento. Sul nuovo numero di TPI vi spieghiamo perché, tra proposte poco credibili e astensionismo cronico, le elezioni del 25 settembre rischiano di generare un Parlamento di figli illegittimi.

E ancora, da anni il Parlamento non riesce a correggere una legge piena di falle che non garantisce a chi studia o lavora lontano dal comune di residenza di esercitare un diritto sacrosanto: così cinque milioni di elettori vengono esclusi dal voto.

Poi, un approfondimento sulle sanzioni alla Russia: funzionano o no? Il conflitto in Ucraina continua, Putin resta al potere e le bollette impazziscono. Kiev però è ancora libera. Il costo delle misure contro Mosca infiamma la campagna elettorale. Ma la loro efficacia dipende dagli obiettivi fissati dalla politica.

Infine, parla il giornalista che fa tremare la Santa Sede: “Il Papa ha rapporti molto tesi con i vescovi italiani. E ha fallito la sua riforma. Preti pedofili? Vi racconto l’ultimo caso che coinvolge un cardinale”.

