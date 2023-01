È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 27 gennaio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 27 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata alla deriva spiritualistica della gravidanza. Ostetriche estremiste, dottoresse-sciamane e consulenti online. Che esaltano i benefici di un travaglio sofferto e promuovono corsi senza fondamento scientifico. Trasformando la gravidanza in un business. Ci siamo infiltrati nella rete della maternità spiritualistica: ecco cosa abbiamo scoperto.

E ancora, un viaggio nella setta della maternità fai da te. Si chiamano “telar dei sogni”. Si entra pagando 1.300 euro in cambio della falsa promessa di futuri guadagni. Sono gruppi di donne ispirati a riti naturalistici. E alle adepte incinte ordinano di partorire in casa senza ausilio medico. Ci siamo infiltrati nella rete: ecco come funziona.

Inoltre, dopo la la morte del neonato all’ospedale Pertini di Roma abbiamo raccolto le testimonianze di 7 donne che dopo le sofferenze del parto sono state lasciate a se stesse in stanza con i figli: “Basta con l’equazione maternità-dolore”.

Appena si è insediato il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato di volere finalmente premiare le competenze. Ma nella sua squadra ha subito arruolato vecchi colleghi e figure vicine alla Lega.

Attraverso le interviste a Marcello Veneziani e Marco Revelli cerchiamo di capire che cosa sono la destra e la sinistra oggi.

In un’intervista al direttore di TPI Giulio Gambino, invece, il sociologo Domenico De Masi spiega perché nasce la nuova scuola de Il Fatto Quotidiano: “Nella società di oggi la conoscenza è la base di tutto. Ma eventi come la guerra o il Covid ci colgono impreparati. Daremo la possibilità a chiunque di informarsi al meglio sull’attualità”.

E ancora, vi spieghiamo perché il governo Meloni cancella l’idrogeno. Si può produrre con il sole, il vento e l’acqua. Può ridurre la dipendenza energetica dell’Italia. Ma il governo sta tagliando il budget per le fonti pulite. Sforbiciando persino i pochi fondi destinati da Draghi. Ecco quello che l’esecutivo doveva fare e non ha fatto.

Da Houston alla Grande Mela. Gli Stati Uniti hanno bisogno di barriere mobili per salvare le grandi città. E si sono rivolti all’Italia. Uno degli ideatori spiega a TPI perché hanno scelto proprio il Mose di Venezia.

Infine, un approfondimento sugli accordi di Abramo, i quali promettevano di fermare i conflitti tra arabi e Israele. Ma per due anni si è discusso solo di opportunità economiche. Mentre nei territori occupati si continua a morire.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.