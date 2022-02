È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 18 febbraio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Chi sta affossando la transizione ecologica: rincari del 55% sull’elettricità. Aumenti del 42% sul gas. Benzina a due euro al litro. Colpa degli scarsi investimenti sulle rinnovabili e dell’immobilismo del governo. Un assist alla lobby nucleare che sta bloccando la svolta ecologica. attraverso inchieste sul campo e l’opinione di esperti e politici, tra cui Guido Crosetto e Giulio Tremonti, TPI spiega perché oggi l’Italia sta pagando bollette più salate di altri Paesi europei.

In un’intervista di Luca Telese, il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, da molti considerato come l’erede di Salvini alla guida della Lega, parla del futuro del Carroccio, delle sue ambizioni politiche, ma anche di vaccini e molto altro ancora.

La politologa Nadia Urbinati ripercorre un anno di governo Draghi, mentre Clemente Pistilli racconta le grane fiscali di Tiziano Renzi, papà di Matteo.

E ancora, 13 comuni della provincia di Roma sono a rischio default per via dell’allegra gestione da parte del consorzio Cep con i vertici scelti dal Partito Democratico che sono finiti sotto inchiesta per reati che vanno dal peculato al riciclaggio.

Infine, Claudio Gatti svela chi si nasconde dietro lo pseudonimo della scrittrice Elena Ferrante spiegando perché questa scoperta cambia il modo di interpretare le sue opere letterarie.

