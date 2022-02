È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 11 febbraio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 11 febbraio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story è dedicata all’Africa depredata: così Eni e Shell si sono presi il petrolio della Nigeria. Spie, dittatori e faccendieri coinvolti in un intrigo internazionale che rivela le manovre dei due colossi energetici per aggiudicarsi, senza gara, il bene più prezioso del Paese. Vi raccontiamo l’intrigo internazionale che ha portato Eni e Shell a mettere le mani su uno dei più ricchi pozzi petroliferi del Continente. Facendo perdere 6 miliardi di dollari alla popolazione locale.

Lo storico e saggista Tomaso Montanari in un’intervista a Luca si dice deluso dal Movimento 5 Stelle e dichiara: “Il M5S che appoggia Draghi è come il Papa che bestemmia. Nel 2024 previsti tagli per 6 miliardi sulla sanità, ma Pd e Movimento non dicono niente”.

E ancora, un’importante denuncia raccolta da TPI: in un liceo cosentino studenti e studentesse chiedono di fare chiarezza sui comportamenti di un loro docente: “Che sia l’inizio di un vero MeeToo”.

Il timore di sanzioni per la crisi ucraina spinge la Russia a puntare sulla Cina, che però non può compensare gli acquisti di energia dell’Ue. E intanto Pechino guarda altrove.

