È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

American Job: in questo numero spieghiamo perché gli Usa non vogliono che la guerra in Ucraina finisca. Quello in Ucraina è un conflitto per procura che definirà i nuovi equilibri geopolitici mondiali. Agli Usa non interessa una soluzione rapida: il loro piano è logorare Putin nel tempo fino a farlo cadere. E intanto sostituirsi alla Russia come fornitori dell’Europa. Una strategia che però ai Paesi non conviene affatto.

E ancora, un approfondimento sull’abbraccio mortale che può annientare l’Europa. L’ingresso di Kiev nell’Unione alla fine della guerra cambierà gli equilibri nel Vecchio Continente. Oggi gli Stati membri sono allineati con Usa e Nato, ma l’ampliamento dei Paesi dell’ex blocco sovietico rischia di far implodere l’Ue. Da sempre fondata sulla pace.

Soldatino Mario a rapporto da Joe: dopo l’invasione dell’Ucraina Draghi avrebbe potuto attivarsi nell’Ue per una trattativa di pace con Mosca. Invece si è accodato alla linea di Biden. Un’occasione persa per l’Italia e l’Europa.

Dalle colonie africane alle invasioni di Vietnam e Iraq, la storia dell’Occidente è tutt’altro che pacifica. Ma non l’imperialismo degli Stati Uniti ad aver provocato il conflitto in Ucraina: Putin minaccia i nostri valori di libertà. L’inchiesta sulle guerre sporche delle democrazie.

Infine, un viaggio nella giungla normativa e burocratica, i mali cronici d’Italia: 118mila commercialisti, 250mila avvocati. E un ingorgo di 110mila atti legislativi. Un eccesso che frena il Paese e di cui i partiti sono da sempre i principali colpevoli.

