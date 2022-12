È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 9 dicembre, in tutte le edicole

Agnelli Coltelli: trame di potere, morti misteriose, tonnellate d’oro tenute segrete in un caveau svizzero. E la guerra per l’eredità fra Margherita e il figlio John. Che ora sfrutta lo scandalo dei bilanci Juve per cacciare lo zio Andrea. Ecco tutto quello che non avete ancora letto sul caso Juventus che sta scuotendo la Serie A e la dinastia più importante del capitalismo italiano.

“Il terremoto nel Cda è la seconda guerra di successione fra gli eredi dell’Avvocato. Dietro ci sono le manovre spregiudicate delle donne di John nel board”. Intervista a Gigi Moncalvo, autore del libro Agnelli Coltelli.

E ancora, da a.d. di Gedi ha fatto crollare i ricavi e infuriare i giornalisti. Ha venduto L’Espresso. E ora forse cederà pure Repubblica. Ecco chi è Maurizio Scanavino, il nuovo d.g. della Juve. Che tifa Toro e andava in collegio col nipote dell’Avvocato.

Giocavano per divertirsi. E perdevano sempre. Oggi competono in Promozione. Grazie ai tifosi diventati anche soci del club fiorentino. Ecco un modello da cui può ripartire il calcio contemporaneo: vi raccontiamo il miracolo del Lebowski.

Lavorano per i colossi del settore dell’alimentazione. Servono la filiera industriale che arriva sulle nostre tavole. E sono sfruttati al limite della schiavitù. Sono i contadini del sud pontino che la vicenda del neo-deputato rischia di far dimenticare. Ecco il fronte invisibile del caso Soumahoro.

Inoltre un approfondimento sullo strapotere di Airbnb. Prima i centri storici. Ora anche i quartieri limitrofi. Gli affitti brevi impoveriscono le città. Culturalmente ed economicamente. A vantaggio dei privati. Ma il governo non vuole frenare il mercato.

Non avevano previsto la resistenza di Kiev. Non sanno che succede nel campo nemico. E hanno pochi informatori. Lo scontro in Ucraina segna il fallimento delle intelligence. Negli Usa come a Mosca. L’esperto Aldo Giannuli spiega perché a TPI.

