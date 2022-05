È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 13 maggio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 13 maggio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Questo carcere non serve a niente: la cover story di questa settimana è dedicata al fallimento del sistema penale. Il 68% dei detenuti torna a delinquere una volta rimesso in libertà. Un dato che da solo dimostra l’inefficacia della pena detentiva. E come la privazione della socialità senza un valido percorso rieducativo sia addirittura controproducente. Così siamo tutti meno sicuri. Ecco perché (e in che modo) le prigioni vanno superate.

E ancora: la pandemia ha portato allo stop dei colloqui in presenza, sostituiti per mesi dalle videochiamate. Ora che gli incontri sono ripresi, non va cancellato quanto di buono è stato fatto negli ultimi mesi. TPI ha raccolto le storie dei familiari di due detenuti.

Benvenuti nella palestra del crimine: in cella circolano armi, telefonini e stupefacenti. I detenuti girano per i corridoi e ogni giorni si contano aggressioni agli agenti della penitenziaria. I sindacati accusano: “Questo carcere non rieduca”. Ma la ministra Cartabia non ha fatto nulla. E il Covid ha peggiorato le cose.

Dopo le frasi dell’imprenditrice Elisabetta Franchi su maternità e lavoro h24, un gruppo di giornaliste ha lanciato la campagna social #senzagiridiboa per dire “no” a un modello che sfrutta e discrimina.

Infine, la storia di Olya e Sveta, due sorelle ucraine di 20 e 26 anni fuggite da Mariupol. Si sono nascoste in un rifugio improvvisato per un mese prima di attraversare le linee nemiche e raggiungere l’Europa. Separandosi dai genitori che scappavano in Russia. Ecco la loro incredibile storia di coraggio e resistenza.

