Sergio Lepri su Skype con la ministra Pisano

Sergio Lepri, 100 anni, parla su Skype con la ministra dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano. “Si può trarre vantaggio da Internet anche nella terza età. Ne ho parlato con Sergio Lepri, giornalista che ha 100 anni e racconta come usa la Rete ed i socialnetwork in tempi di Coronavirus per informarsi apprendere e comunicare con familiari da casa» anche per «il 25 aprile”, dice la ministra.

Nel video il giornalista centenario Sergio Lepri racconta alla ministra che grazie a Internet “leggo tutti i giornali quando voglio”. “Il bello di scrivere via mail è farlo subito e ricevere subito la risposta dei miei amici” continua l’anziano giornalista.

Paola Pisano dialoga con Sergio Lepri | VIDEO

Potrebbero interessarti Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, sabato 25 aprile “Quel cimitero di convitto deve chiudere”, le testimonianze strazianti dalla Rsa più prestigiosa di Torino (di Selvaggia Lucarelli) "In Piemonte ospedale di Alba sovraccarico, rischi per i pazienti"