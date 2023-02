Sequestra una escort e la costringe a sniffare cocaina: arrestato un 28enne

Un ragazzo di 28 anni, Michele Gruosso, è stato arrestato per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort, 30enne rumena, in un hotel a Desio (in provincia di Monza). A rintracciarlo e bloccarlo sono stati i carabinieri, grazie ad una segnalazione di un’amica della giovane che non riusciva a parlarle al telefono. I militari l’hanno trovata udendo dei lamenti provenire da una delle camere. La giovane ha raccontato di essere stata anche ripetutamente picchiata.

Quando i carabinieri sono arrivati in albergo, hanno trovato la donna a terra, sotto shock e con segni visibili di violenza sul corpo, la quale ha raccontato di essere segregata lì da diverse ore, e di essere stata anche costretta ad assumere cocaina. “Se gridi ti ammazzo”, le ha detto stringendole un cavo del cellulare intorno al collo e poi l ‘ha costretta a consumare cocaina contro la sua volontà.

Il 28enne finito in manette è il figlio di Daniela Lo Russo, detta “Lady Coumadin”: nel 2016 fu condannato per il tentato omicidio del secondo marito di sua madre, un imprenditore di Spoltore. Il piano, ordito dalla donna, era di ucciderlo somministrandogli un anticoagulante, il Coumadin appunto, che gli avrebbe provocato una emorragia interna. Gruosso per questo reato era stato condannato in primo grado (in concorso con la madre) a 12 anni e 8 mesi. La donna si suicidò ai domiciliari dopo la condanna.