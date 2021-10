Le scuole clandestine dei figli no vax: viaggio in Alto Adige tra i genitori che isolano i figli per ribellarsi al Covid

In Alto Adige è boom dell’istruzione parentale: oltre 500 minori non vanno in classe. I genitori li isolano perché non vogliono sottostare alle regole anti-Covid. L'inchiesta sul sesto numero del settimanale The Post Internazionale - TPI, in edicola da venerdì 22 ottobre

Sono le sette e trenta di un lunedì mattina e dodici bambini avvolti nella nebbia entrano in un casale in legno e pietra tra le montagne della Valle Aurina, in Alto Adige, a venti minuti dalle piste da sci delle Dolomiti e a qualche ora dal confine con l’Austria. Hanno lo zainetto, ma nessuna campanella suona per loro perché la scuola è solo un lontano ricordo. Sono senza mascherina e restano isolati dai loro compagni: sono i giovani strappati all’istruzione pubblica dalle famiglie No Vax. Li cancellano dalle loro classi e creano delle scuole “clandestine” all’interno delle abitazioni. Qui non ci sono regole o protezioni perché nella loro testa la pandemia non è mai esistita. I numeri raccontano che con la didattica a distanza i contagi si abbassano per i bambini, ma a rimetterci è la collettività e la soluzione non può essere permanente. Quello di via dei Molini a Gais, in provincia di Bolzano, non è un caso isolato: tanti altri minori sono nella stessa situazione dalla Lombardia, al Veneto, all’Emilia Romagna. Ma in Alto Adige i dati sono letteralmente esplosivi.